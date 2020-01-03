شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيل ناري لمباراة إشبيلية أمام أتليتك بلباو في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020 يستضيف فريق إشبيلية نظيره فريق أتليتك بلباو على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإسباني الممتاز. حيث أعلن جولين لوبيتيجي تشكيل إشبيلية كالتالي: حراسة المرمى: فاتشك. خط الدفاع: نافاس - كوندي - كارلوس - كاريكو. خط الوسط: جوردن - فرناندو - بانيجا. Advertisements خج الهجوم: أوكامبوس - منير - توريس. بينما جاء تشكيل أتليتك بلباو بقيادة جايزكا جاريتانو كالتالي: حراسة المرمى: سيمون. خط الدفاع: ألفاريز - نونيز - مارتينيز. خط الوسط: كابا - راؤول جارسيا - داني جارسيا - فسجا - بريشيش. خط الهجوم: ويليامس - كودرو. ويحتل إشبيلية المركز الثالث من ترتيب جدول الدوري برصيد 34 نقطة بينما يأتي أتليتك بلباو في المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

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