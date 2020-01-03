شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلي ونادي مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقي الأهلي مع نادي مصر يوم الأحد المقبل في السابعة مساء على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري.

ويبحث الأهلي مواصلة انتصاراته المتتالية بعد تحقيق 9 انتصارات متتالية يتربع بها على قمة الدوري برصيد 27 نقطة ىيتبقى له مباراتين مؤجلتين.

موعد مباراة الأهلي ونادي مصر.. الأشعة تثبت تحسن حالة العفيجي

موعد مباراة الأهلي ونادي مصر.. أثبتت الأشعة التى أجراها رمضان صبحي لاعب الاهلي مؤخراً تحسن واضح في إلتئام مزق العضلة الخلفية الذي تعرض لها اللاعب مؤخراً بشكل يُبشّر بعودة رمضان للتدريبات الجماعية قبل المدة التى تم الإعلان عنها عند إصابة اللاعب يوم 17 ديسمبر الماضي في مران الفريق حيث تم تشخيص الإصابة على إنها مزق في العضلة الخلفية وتحتاج فترة تصل لـ6 أسابيع للتعافي من الإصابة.

وأجرى رمضان صبحي المُعار للأهلي من نادي هيدرسيلفيد الإنجليزي أشعة مؤخرا، أثبتت تحسن حالته وإلتئام المزق بشكل جيد واستجابة اللاعب للبرنامج التأهيلي الذى يؤديه منذ فترة وهو ما يفتح باب العودة أمام اللاعب قبل ستة أسابيع كما كان مُحدداً من قبل.

Advertisements

وكان الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي قد أكد أن رمضان صبحى يؤدى برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا للتعافى من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية، وأن الأمور تسير بشكل طيب للغاية فى برنامج تجهيز اللاعب، موضحاً أن اللاعب يتدرب فى الجيم بشكل يومى.

موعد مباراة الأهلي ونادي مصر.. اتفاقية توأمة مع الوحدة السعودي

موعد مباراة الأهلي ونادي مصر.. وقع نادى الوحدة السعودي برئاسة سلطان أزهر، اتفاقية توأمة مع النادي الأهلي المصري اليوم الجمعة بحضور تركي عبد المجيد الرئيس التنفيذي وفيصل قايد عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة الطائرة وتركي مدخلي وبندر خير الله إداريي الكرة الطائرة.

وحضر اجتماع توقيع الاتفاقية من جانب النادي الأهلي اللواء خالد أبو زينة المدير الإداري للكرة الطائرة ونور عطية المدير الفنى لقطاع الطائرة وحسن الحصري المدير الفني لمنتخب الطائرة، وفقا لما نشره حساب نادي الوحدة الرسمي على تويتر.

وأكد الوحدة في بيانه عقد اجتماعات في فبراير المقبل لاستكمال مذكرات التفاهم حيث يستهدف الناديان من تلك الاتفاقية نشر الوعي الرياضي والثقافي والاجتماعي بالإضافة إلى إقامة ملتقيات رياضية مفتوحة بين الناديين وتبادل زيارات الفرق الرياضية والعمل على كل ما يقرب بين الشعبين المصري والسعودي.