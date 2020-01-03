شكرا لقرائتكم عبد الناصر محمد يجتمع بلاعبى إف سي مصر استعدادا لمواجهة الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق اف سي مصر اجتماعا مع لاعبيه استعدادا لمباراة الأهلي المقرر لها الاحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 12 في الدوري والتي ستقام علي استاد السلام، طالب خلالها اللاعبين بضرورة استغلال الصحوة التي يمر بها الفريق مؤخرا في تحقيق نتيجة إيجابية امام الأهلي، مشددا علي ان الفترة الماضية شهدت تحسن ملحوظ في النتائج والمستوي داخل الملعب.

وشدد المدير الفني علي لاعبيه بضرورة النزول لأرض الملعب دون النظر لأسم الأهلي او لاعبيه وعدم الخوف من المنافس خاصة ان الفريق سبق وتعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق وكان المستوي والخبرة أقل من الوقت الحالي بالنسبة للاعبي اف سي مصر، مضيفا للاعبيه انه يثق في قدراتهم وانهم قادرون علي تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الاحد المقبل.

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من ناحية اخري يدخل الفريق معسكر مغلق غدا استعدادا لمباراة الأهلي، ويختار الجهاز الفني للفريق 21 لاعبا للدخول في المعسكر ، ويحتل فريق اف سي مصر المركز الـ 12 في جدول الدوري برصيد 11 نقطة من 11 مباراة، وحقق الفريق الفوز في المباراة الماضية بهدفين مقابل هدف علي فريق طنطا، فيما حقق التعادل 2/2 امام فريق المقاصة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 9 للدوري.

في المقابل فان الأهلي يحتل صدارة الدوري برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات محققا العلامة الكاملة ، ويتبقي له مباراتين مؤجلتين نتيجة مشاركته في دوري ابطال افريقيا، وكان الأهلي قد حقق الفوز في اخر مباراة له بالدوري امام فريق المقاصة بهدفين مقابل لا شيء ، وحقق الفوز في المباراة التي سبقتها علي حساب الاتحاد السكندري بأربعة اهداف نظيفة.