شكرا لقرائتكم 3500 مشجع يؤازرون طنطا أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ياسر المعداوى مدير نادى طنطا، أنه تم الاتفاق على حضور عدد 3500 مشجع خلال مباراة فريقه أمام الأهلى القادمة فى بطولة الدورى المصرى حيث تخصص 3000 مشجع للفريق صاحب الأرض و 500 للفريق الضيف خلال الاجتماع الامنى الذى قاموا بيه بمديرية أمن القاهرة.

وأوضح ياسر المعداوى خلال تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه قام بتلبية دعوة الجهات الأمنية فى القاهرة والتى قامت بالاجتماع مع 9 أندية فقط من أندية الدورى بينهم الأهلى والزمالك وتم الاتفاق على كافة الامور التنظيمية فى حضور الجمهور خلال المرحلة المقبلة .

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ووافقت اللجنة الأمنية التابعة لمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء سليمان شتا ، علي حضور 3500 متفرج في مباريات الدوري المقامة في محافظة القاهرة، بداية من مباراة الأهلي وطنطا المقرر لها المقرر لها الخامس عشر من الشهر الجاري بإستاد السلام، والتي تقام علي استاد السلام، وعقدت مديرية أمن القاهرة في الثانية من ظهر اليوم اجتماعا مع أندية الاهلي وطنطا والزمالك وإنبي والمقاولون العرب ووادي دجلة وبيراميدز وحرس الحدود وإف سي مصر بقسم شرطة النزهة؛ للاتفاق على الترتيبات الأمنية الخاصة بعودة الجماهير لمباريات الدوري الممتاز.

ومثل الأهلي في الاجتماع اللواء هشام جنيدي، والعميد علاء السيد، فيما مثل الزمالك الدكتور جمال الخولي، مدير النشاط الرياضي بالنادي، ومثل طنطا الدكتور ياسر المعداوي، نائب مدير نادي طنطا، ومثل المقاولون العرب مجدي محمد علي.

ووقعت الأندية الثمانية على محاضر بالموافقة على عودة الجماهير للمدرجات، على أن يتم التنفيذ بداية من مباراة الأهلي وطنطا في الأسبوع بعد القادم من الدوري الممتاز.