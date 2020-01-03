ترتيب هدافي الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم الجمعة

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جدة - عمرو شويل

ترتيب هدافى الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم الجمعة



ترتيب هدافى الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم الجمعة شهد تربع عبد الله السعيد نجم بيراميدز على القمة برصيد 9 أهداف يليه محمد شريف جناح إنبى برصيد 7 أهداف ثم حسام حسن مهاجم سموحة ثالثا برصيد 6 أهداف ويأتى فى المركز الرابع وليد سليمان لاعب الأهلى برصيد 5 أهداف. وجاء باقى القائمة كالتالى ..

ترتيب هدافى الدورى المصرى

ترتيب هدافى الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم الجمعة



ترتيب هدافى الدوري المصري بعد مباراة وادى دجلة ضد طلائع الجيش حيث حقق الفريق العسكرة فوزا كبيرا على وادى دجلة بنتيجة 3 / 1 بالمباراة التى جمعتهما اليوم ضمن الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى المصرى والتى يستضيفها ملعب ستاد بتروسبورت .

ترتيب هدافى الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم الجمعة

ترتيب هدافى الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم الجمعة شهد مواصلة الأهلى بقيادة مديره الفنى السويسرى رينيه فايلر التربع على قمة ترتيب الدورى المصرى برصيد 27 نقطة بعد الفوز فى الـ9 مباريات التى خاضها بينما احتل المقاولون العرب وصافة الدروى برصيد 25 نقطة والاتحاد السكندرى ثالثا برصيد 20 نقطة والزمالك رابعا برصيد 18 نقطة. Advertisements

ترتيب هدافى الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم الجمعة



ترتيب هدافى الدوري المصري بعد مباراة وادي دجلة ضد طلائع الجيش وسجل أحمد كابوريا صانع العاب فريق طلائع الجيش هدف التقدم لفريقه بمرمى وادى دجلة فى الدقيقة 2 من عمر المباراة، عقب توغل رائع من زميله كريم طارق من جهة اليسار ودخول إلى منطقة جزاء دجلة ثم مرر كرة رائعة إلى كابوريا المتمركز وحيدا داخل منطقة جزاء المنافس ليصوب كرة إرتطمت فى العارضة ثم سكنت الشباك، ثم تمكن المهاجم تالا نداى من أحراز الهدف الثانى والثالث لفريق طلائع الجيش خلال الدقائق الاخيرة من عمر اللقاء .

ترتيب هدافى الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم الجمعة



ترتيب هدافى الدوري المصري بعد مباراة وادي دجلة ضد طلائع الجيش وبهذة النتيحة يحتل فريق طلائع الجيش المركز الحادى عشر برصيد 11 نقطة بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى بينما يتوقف رصيد وادى دجلة عند 6 النقطة ويحتل المركز الاخير .

ترتيب هدافى الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم الجمعة



ترتيب هدافى الدوري المصري بعد مباراة وادي دجلة ضد طلائع الجيش ترتيب الدورى المصرى حيث فاز الفريق الأبيض على تماسيح النيل بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز ليقفز أبناء ميت عقبة إلى المركز الرابع فى الترتيب برصيد 18 نقطة.