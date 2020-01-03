شكرا لقرائتكم وادى دجلة يدرس إقالة اليونانى جونياس من تدريب الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو نادي وادي دجلة اتخاذ قرار توجيه الشكر لليوناني تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق الكروى الأول بعد سلسلة الهزائم التي تعرض لها الفريق وأخرها الخسارة من طلائع الجيش بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بالدورى، ويتناقش مسئولو دجلة بالوقت الحالي فى قرار اقالة تاكيس جونيس وتوجيه الشكر له، نظرا لوقوع الفريق فى مؤخرة الجدول وصراعه مع الهبوط، ومن المنتظر ان تتخذ الادارة القرار والافصاح عنه خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويحتل فريق وادي دجلة المركز الأخير في الدوري برصيد 6 نقاط من 11 مباراة ، حيث حقق الفريق الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 3 مباريات وخسر 7 مباريات، وهو ما يضع الفريق في ورطة كبيرة في جدول الدوري.

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على صعيد متصل، يدرس مسئولو وادي دجلة تدعيم الفريق في يناير الجاري لمحاولة انقاذ الفريق من الازمة التي يمر بها حيث يفاوض نادي وادي دجلة محمد عنتر، صانع ألعاب الزمالك، للانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك فى ظل رغبة اللاعب فى الرحيل عن قلعة ميت عقبة خلال الفترة الحالية، نظرا لعدم مشاركته مع الفريق وخروجه بشكل نهائى من الحسابات الفنية هذا الموسم ما جعله يطلب الرحيل عن قلعة ميت عقبة.

وكشف مصدر مقرب من عنتر عن ترحيبه بالعرض الدجلاوى، حيث يرى أنه فرصة كبيرة له للعودة للمشاركة بشكل أساسى فى المنافسات المتبقية، بعد ابتعاده من الحسابات الفنية بصورة كبيرة من النادى الأبيض خلال الموسم الجارى، حيث لم يشارك اللاعب مع الأبيض هذا الموسم سوى فى مباراة واحدة فى دورى أبطال إفريقيا لمدة 45 دقيقة أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالى، فيما لم يظهر فى أى مواجهة خلال الدورى الممتاز.