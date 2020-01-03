شكرا لقرائتكم طارق يحيى بعد فوز طلائع الجيش: دجلة فريق صعب بيعذب الكرة وبيرهق منافسه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر طاؤق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش عن سعادته بعد فوز فريقه على وادى دجلة بنتيجة 3 / 1 بالمباراة التى جمعتهما اليوم ضمن الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى المصرى والتى استضافها ملعب ستاد بتروسبورت .

أكد المدير الفنى لطلائع الجيش أن فريق وادى دجلة منافس صعب مشيرا إلى أنه يعذب الكرة ويرهق خصمه بصورة كبيرة نتيجة الكثير من التمريرات التى يقوم بها فى أرض الملعب موجها الشكر للاعبيه على الأداء الجيد الذى ظهروا عليه فى مباراة اليوم.

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تابع طارق يحيى فى تصريحات لـ قناة تايم سبورت:" لا شك بأن الفوز على وادي دجلة مهم للغاية، فسيحسن مستوانا في جدول ترتيب الدوري، مباراة صعبة أمام خصم يملك جميع الإمكانيات، ويعتبر من أصعب الفرق التي واجهناها هذا الموسم".

أكمل يحيى : "الغيابات أثرت بشكل كبير، فنحن نعاني من غيابات عديدة فنملك ثلاث لاعبين مصابين في مركز واحد وهذا أمر صعب للغاية".