طلائع الجيش يعمق جراح دجلة بفوز مستحق في الدوري المصري







اسماء السيد - عمق طلائع الجيش جراح مضيفه وادي دجلة بفوز مستحق 3-1 الجمعة بملعب بتروسبورت، في ختام المرحلة الحادية عشرة للدوري المصري لكرة القدم. تقدم طلائع الجيش عن طريق احمد كابوريا (2)، وعادل لوادي دجلة رجب عمران (45+1)، ثم اضاف البديل السنغالي تالا ندياي الهدفين الثاني والثالث للجيش (84 و 87). واهدر محمد هلال ركلة جزاء لدجلة في الدقيقة 56 تصدى لها حارس الجيش محمد بسام. Advertisements بتلك النتيجة رفع طلائع الجيش رصيده الى 11 نقطة ارتقى بهم اربعة مراكز دفعة واحدة ليستقر في المركز الثاني عشر، فيما واصل وادي دجلة نتائجه السلبية وتجمد رصيده عند 6 نقاط تذيل بهم جدول الترتيب في المركز الثامن عشر. أهداف المباراة:

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