غوارديولا يتوقع بقاء فرناندينيو مع مانشستر سيتي









اسماء السيد - توقع بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الانكليزي تمديد عقد لاعب وسطه البرازيلي فرناندينيو الذي ينتهي في ختام الموسم الحالي، بحسب ما ذكر المدرب الاسباني الجمعة.

وكان اللاعب البالغ 34 عاما قد تألق في مركز الوسط الدفاعي خلال تتويج الفريق بلقب الـ"برميرليغ" في آخر موسمين، بيد انه اضطر للعب في مركز قلب الدفاع بسبب اصابات زملائه في هذا المركز.

أحرز لقب الدوري ثلاث مرات منذ انضمامه من شاختار دانيتسك الاوكراني في عام 2013، وقد ساهم اداؤه الجماعي برغبة غوارديولا في بقائه لفترة اضافية في ملعب "الاتحاد".

قال غوارديولا لمراسلين "بالطبع (اود بقاءه). انا واثق وسعيد من ثلاثة مواسم ونصف الموسم أمضيناها سويا".

تابع مدرب برشلونة الاسباني وبايرن ميونيخ الالماني سابقا "لا ينبغي أن يقنعني كي يبقى لفترة أطول، فقد قام بذلك منذ اليوم الاول. يعرف تماما رأينا بما قام به من أجل النادي لعدة سنوات".

أضاف المدرب الفذ "هو من أفضل اللاعبين في تاريخ هذا النادي".

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وانتقل فرناندينيو الى مركز قلب الدفاع بعد الاصابة التي لحقت بالفرنسي ايمريك لابورت. كما غاب عن مباريات كثيرة الثنائي جون ستونز والارجنتيني نيكولاس أوتامندي، ليتحوّل فرناندينيو خيارا رئيسا في قلب الدفاع.

لكن لابورت الغائب منذ اب/اغسطس لاصابة بركبته، اقترب من العودة الى الملاعب وبدأ الاسبوع الجاري بخوض تمارين منفردة على ارض الملعب.

قال غوارديولا "امس كانت المرة الاولى يتدرب فيها لمدة 10 او 15 دقيقة مع الفريق. يتحسن وشعوره أفضل. أعتقد انه سيخوض كامل تماريننا الجماعية الاسبوع المقبل".

أضاف "لا ننسى انه غائب منذ أكثر من اربعة اشهر. يحتاج للوقت. يتدرب معنا لكن لا يمكنه خوض 90 دقيقة في اليوم التالي".

ويواجه سيتي، حامل لقب الكأس، بورت فايل من الدرجة الرابعة السبت ثم يخوض نصف نهائي كأس الرابطة ضد جاره اللدود مانشستر يونايتد الاسبوع المقبل.

وعما اذا كان سيريح لاعبيه قبل قمة يونايتد، أضاف الاسباني "لم يكن ممكنا احراز كاس الرابطة مرتين تواليا والكأس الموسم الماضي اذا لم نكن مركزين في الكؤوس والدوري.. قلتها عدة مرات، نحاول خوض كل مباراة بجدية واعطاءها اهمية كبيرة، بغض النظر عن المسابقة التي نخوضها".