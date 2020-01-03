شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جابر ينتظر فرصة جديدة مع الزمالك أمام طنطا في مواجهة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر إسلام جابر لاعب الزمالك الحصول علي فرصة في مباراة فريقه المقبلة امام فريق طنطا والمقرر لها الاحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 12 بالدوري ، حيث دخل جابر حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مؤخرا وبدأ في منحه فرص المشاركة لدقائق قليلة في المباريات السابقة.

ومن المتوقع أن يحصل جابر علي فرصة في الظهور لفترات أطول في مباراة الأحد المقبل ، خاصة في ظل النقص العددي الذي يعاني منه الفريق امام طنطا ما بين الإصابات والايقاف، حيث يغيب طارق حامد وفرجاني ساسي لاعبا الوسط الارتكاز لايقافهما بعدما حصل طارق حامد علي طرد في مباراة اسوان الماضية والتي انتهت بفوز الزمالك 2/0 ، فيما حصل فرجاني ساسي علي الكارت الأصفر الثالث في نفس المباراة، بخلاف عدم وضوح الرؤية بالنسبة لمشاركة شيكابالا في مباراة الاحد وكذلك عبد الله جمعة الظهير الأيسر.

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في سياق مختلف، عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع لاعبيه عقب انتهاء مباراة اسوان امس في الجولة الحادية عشر من الدوري، طالبهم خلالها بضرورة اغلاق صفحة مباراة أسوان والتركيز في مواجهة طنطا المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الـ 12 التى فاز فيها الأبيض بثنائية نظيفة ، مؤكدا للاعبيه ان مباراة طنطا ستدفع الفريق نحو أحد المراكز الثلاثة الاولي في الدوري، وقال كارتيرون للاعبيه ان مباراة اسوان كانت الأفضل لبعض اللاعبين، ولكنه يشعر بالغضب بسبب الإنذارات التي حصل عليها طارق حامد وفرجاني ساسي مما تسبب في غيابهما عن مباراة الاحد وهو ما وضع الفريق في ازمة بالنسبة لخط الوسط، فيما لم يتعافي الفريق حتي الان من ازمة الجبهة اليمني.