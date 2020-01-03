شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة طلائع الجيش و وادى دجلة فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش على وادي دجلة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد بتروسبورت على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الحادي عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز أحمد كابوريا، الههدف الأول لطلائع الجيش، في الدقيقة الثانية من بداية المباراة، بعدما تلقى تمريرة من كريم طارق، ليسدد الكرة قوية في شباك محمد عبدالمنصف، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط، نجح رجب عمران، في إحراز هدف التعادل لدجلة، من ضربة ركنية نفذها اسحاق يعقوبو أخطأ محمد بسام في الإسماك بها لتصل إلى رجب عمران، الذي يلعبها ضربة خلفية مزدوجة.

وفي الدقيقة 83، نجح البديل السنغالي في إحراز الهدف الثاني لطلائع الجيش، وبعدها بأربعة دقائق أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد دجلة عند 6 نقاط في المركز الاخير.