سوبر كورة.. توأمة الأهلى والوحدة تقرب أزارو وحسين السيد من الدوري السعودي

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب الثنائي وليد أزارو وحسين السيد من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب تمادى المدرب السويسري رينيه فايلر في استبعادهما من حساباته.

وأعلن نادى الوحدة السعودي برئاسة سلطان أزهر، اليوم، الجمعة، عن توقيع اتفاقية توأمة مع النادي الأهلي المصري بحضور تركي عبد المجيد الرئيس التنفيذي وفيصل قايد عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة الطائرة وتركي مدخلي وبندر خير الله إداريي الكرة الطائرة.

وحضر اجتماع توقيع الاتفاقية من جانب النادي الأهلي اللواء خالد أبو زينة المدير الإداري للكرة الطائرة ونور عطية المدير الفنى لقطاع الطائرة وحسن الحصري المدير الفنى لمنتخب الطائرة، وفقا لما نشره حساب نادي الوحدة الرسمي على تويتر.

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وأكد النادى السعودي في بيانه عقد اجتماعات في فبراير المقبل لاستكمال مذكرات التفاهم حيث يستهدف الناديان من تلك الاتفاقية نشر الوعي الرياضي والثقافي والاجتماعي بالإضافة إلى إقامة ملتقيات رياضية مفتوحة بين الناديين وتبادل زيارات الفرق الرياضية والعمل على كل ما يقرب بين الشعبين المصري والسعودي.