شكرا لقرائتكم خبر عن جونيس: لا أفكر فى هبوط دجلة بعد 11 أسبوعا من الدورى.. ولن أستقيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تاكيس جونيس المدير الفنى لفريق وادى دجلة، أنه لا يفكر فى الاستقالة من منصبه بسبب النتائج السيئة مع الفريق هذا الموسم، وأخرها الخسارة اليوم أمام طلائع الجيش بثلاثية فى الأسبوع الـ11 بالدورى.

قال جونيس فى تصريحات لقناة اون سبورت، أنه راض عن مستوى الفريق، لكن المشكلة فى عدم القدرة على ترجمة الفرص إلى أهداف فى شباك المنافسين، موضحا أن هناك خلل فى الاستراتيجية الخاصة بالفريق نظرا لعدم القدرة على تسجيل الأهداف وهو أمر ضرورى للفوز لأن المباريات تحسم بالأهداف وليس بالأداء.

تابع أنه لا يفكر فى مسألة الهبوط للقسم الثانى بعد مرور 11 أسبوعا من عمر الدورى، موضحا أنه يعمل حاليا على تصحيح الإستراتيجية الخاصة بالفريق.

وتخلص فريق طلائع الجيش من لعنة الانتصار على الزمالك، وعاد للفوز بعد غياب ثلاث مباريات متتالية تعرض خلالها للخسارة مرتين أمام الجونة والمصريى وحقق تعادل وحيد أمام أسوان.

وحقق الطلائع فوزا كبيرا على وادى دجلة بنتيجة 3 / 1 بالمباراة التى جمعتهما اليوم ضمن الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى المصرى والتى يستضيفها ملعب ستاد بتروسبورت، بعد أن كان أخر فوز له على حساب الزمالك فى الجولة الثامنة بنتيجة 3 / 2.

سجل أحمد كابوريا صانع العاب فريق طلائع الجيش هدف التقدم لفريقه بمرمى وادى دجلة فى الدقيقة 2 من عمر المباراة، عقب توغل رائع من زميله كريم طارق من جهة اليسار ودخول إلى منطقة جزاء دجلة ثم مرر كرة رائعة إلى كابوريا المتمركز وحيدا داخل منطقة جزاء المنافس ليصوب كرة إرتطمت فى العارضة ثم سكنت الشباك، ثم تمكن المهاجم تالا نداى من أحراز الهدف الثانى والثالث لفريق طلائع الجيش خلال الدقائق الاخيرة من عمر اللقاء .

وأهدر محمد هلال صانع العاب فريق وادى دجلة ركلة جزاء بالدقيقة 54 من عمر اللقاء حيث تمكن محمد بسام حارس الطلائع من تصحيح خطأ هدف التعادل.

وبدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل يضم، فى حراسة المرمى : محمد بسام

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خط الدفاع : أحمد سامى ، أحمد علاء ، عاصم صلاح ، على الفيل

خط الوسط : فرانك ، مهند لاشين ، كابوريا ، أحمد سمير

خط الهجوم : كريم طارق ، زولا

بينما جاء تشكيل وادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونياس كالتالى :

فى حراسة المرمى : محمد عبد المنصف

خط الدفاع : رجب عمران ، خالد رضا ، عبدالرحمن بودى ، أحمد بيكهام

خط الوسط : أحمد سعيد ، محمد هلال ، حسام عرفات ، إبراهيم عايش

خط الهجوم : عبد الكبير الوادى ، رفيق كابو

وبهذة النتيحة يحتل فريق طلائع الجيش المركز الحادى عشر برصيد 11 نقطة بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى بينما يتوقف رصيد وادى دجلة عند 6 النقطة ويحتل المركز الاخير .