لاعبو الإسماعيلى يحتفلون بعيد ميلاد مجدي والشامي ومدبولي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل لاعبو الدراويش بعيد ميلاد ثلاثى الفريق محمد مجدى حارس المرمى بالإضافة لأحمد مدبولى ومحمد الشامى،وذلك عقب انتهاء المران مساء اليوم. وأحضر اللاعبون تورتة ثم قاموا بغناء بعض الأهازيج وسط أجواء مغلفة بالسعادة والبهجة فى إشارة على مدى الترابط بين جميع أعضاء الفريق. ويستعد الإسماعيلى للقاء بيراميدز الثلاثاء القادم على ملعب الأخير بالقاهرة فى تمام الخامسة مساءا بالأسبوع الــ12 للدورى. Advertisements وتأكد غياب الدولى العراقى همام طارق لاعب وسط الإسماعيلى عن مواجهة بيراميدز المقرر لها الثلاثاء القادم ، فى إطار الأسبوع الــ12 من عمر مسابقة الدورى المحلى بحسب تأكيدات الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للدراويش يأتى ذلك فى ظل شعور اللاعب باجهاد شديد ليقرر الجهاز الفنى منحه اجازة لمدة أسبوع بناء على نصائح من الجهاز الطبى. ولم يغب اللاعب الدولى عن أى مباراة للدراويش فضلا عن مشاركاته ضمن صفوف منتخب بلاده وهو أصابه بالاجهاد والارهاق نظرا لضيق الوقت بين المباريات.

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