شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يبدأ مرحلة التأهيل عقب جراحة وتر اكيلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر سعد سمير مدافع فريق الأهلى، صورة له عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى أنستجرام عقب إجراء جراحة ناجحة في وتر اكيل سفى المانيا يوم الاربعاء الماضى وبداية مرحلة التأهيل .

وكان سعد سمير قد تعرض للإصابة بقطع فى وتر أكيلس أثناء مشاركته فى مباراة الفريق الأخيرة أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوى فى دورى أبطال أفريقيا، وغاب سعد عن الأهلى لمدة 8 أشهر سابقة بسبب إصابته بقطع جزئى فى الرباط الصليبى خلال مباراة الفريق الأحمر أمام صن داونز الجنوب أفريقى بدورى أبطال أفريقيا فى النسخة الماضية.

وأبدى سعد سمير رضاه بقضاء الله وقدره بعد إصابته بقطع فى وتر أكيلس خلال مباراة بلاتينيوم الزيمبابوى موضحًا أن الإصابة قضاء وقدر ولابد من تقبلها بصدر رحب، مُشيرًا إلى أنه حزين للغاية لأن الإصابة جاءت فى وقت كان يستعد فيه للعودة والمشاركة فى المباريات بعد فترة غياب أشهر طويلة للإصابة فى غضروف الركبة.

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وقال الجهاز الطبي للأهلي إن سعد سمير سوف يستمر في ألمانيا لمدة 10 أيام بعد إجراء الجراحة، وأوضح الجهاز الطبي أن سعد سمير سيعود إلى ألمانيا بعد شهر ونصف مجددا؛ للاطمئنان على العملية وتحديد برنامجه التأهيلي الذي سيقوم به في القاهرة، وكان سعد سمير قد وصل ألمانيا للخضوع للجراحة في وتر أكيلس بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا في مباراة الأهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وهي الإصابة التى ستبعد اللاعب عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر ومن المقرر أن يخضع مدافع الأهلي للجراحة لدى الخبير الألماني الذى سبق وأجرى جراحة مُماثلة لحارس الزمالك محمود جنش في يوليو الماضي.