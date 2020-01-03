شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الننى يشارك جمهوره قراءته للقرآن للكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد الننى لاعب وسط منتخب مصر ونادي بشكتاش التركي، مشاركه جمهوره فيديوهات عبر خاصية ستورى انستجرام، خلال قراءته القرآن الكريم اليوم الجمعة، والتى لم تكن المرة الأولى حيث قام بذلك فى العديد من المرات، والذى ظهر بمستويات رائعة خلال الفترة الماضية.

ويخوض فريق بشكتاش التركى، المحترف ضمن صفوفه الننى معسكراً تدريبياً بمدينة "أنطاليا"، ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مشواره بمختلف المسابقات التركية خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد عقب نهاية فترة العطلة الشتوية، يخوض خلاله الفريق مباراة ودية أمام زسورى المجرى الأربعاء المقبل قبل أن يواجه التينددوردو التركى فى العاشر من يناير الجارى.

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محمد الننى

ونشر نادى بشكتاش، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، قائمة الفريق لمعسكر مدينة "أنطاليا"، والذى شهد تواجد محمد النني لاعب وسط منتخب مصر.

ويحل بشكتاش ضيفاً على ايزوروم يوم 14 يناير في ذهاب دور الـ 16 بمسابقة كأس تركيا، قبل أن يواجه سيفاس سبور يوم 19 من الشهر ذاته بملعب "فودافون أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدوري التركي.

ويحتل بشكتاش المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 30 نقطة، خلف سيفاس سبور صاحب الصدارة بفارق 7 نقاط.

وكشفت تقارير صحفية تركية في وقت سابق أن محمد النني لاعب وسط منتخب مصر ونادى بشكتاش التركى قدم طلباً للإدارة للموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة