مدرب دجلة: كرة القدم ليست لعبة عادلة.. وركلة الجزاء كانت نقطة تحول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق وادي دجلة، أن فريقه لعب بشكل جيد جدا أمام طلائع الجيش رغم الخسارة وفقد نقاط المباراة الثلاث.

وحقق فريق طلائع الجيش فوزًا ثمينًا على حساب وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم على ملعب "بتروسبورت" ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر.

الفوز منح الجيش قفزة في الدوري حيث أصبح رصيد الفريق العسكري 11 نقطة ليصبح في المركز الثاني عشر، في المقابل تلقى وادي دجلة خسارة جديدة في المسابقة المحلية ليظل في المركز الأخير برصيد ست نقاط.

وقال جونياس في تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت عقب المباراة:" اليوم لبعنا بشكل جيد جدا، تأخرنا في النتيجة لكننا لم نخسر أي شيء من اسلوب لعبنا".

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وأضاف، أن وادي دجلة لعب بطريقته التي اعتاد عليها وفريق طلائع الجيش لم يخلق أى فرص.

وتابع:" كان من المكن ان نسجل كثيرا خلال اللقاء، وفي النهاية شيء لا يصدق وشيء سيء الخسارة بهذه الطريقة".

وأوضح، أن اهدار فريقه لركلة الجزاء كان نقطة تحول في المباراة، ولو كانت سجلت لتغير كل شيء، ورغم اهدار فريقه بعدها العديد من الفرص.

وأتم تصريحاته:" موقف فريقنا الأن هو في قاع الدوري وهذا الأمر مشابه لما كانت عليه الأمور في الموسم الماضي، والأداء هذا الموسم أفضل".