الجيش يهزم دجلة بثلاثية ويقفز 4 مراكز في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق طلائع الجيش فوزًا ثمينًا على حساب وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم على ملعب "بتروسبورت" ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر.

الفوز منح الجيش قفزة في الدوري حيث أصبح رصيد الفريق العسكري 11 نقطة ليصبح في المركز الثاني عشر، في المقابل تلقى وادي دجلة خسارة جديدة في المسابقة المحلية ليظل في المركز الأخير برصيد ست نقاط.

تشكيل وادي دجلة: محمد عبد المنصف - رجب عمران - خالد رضا - عبدالرحمن بودى - أحمد رمضان "بيكهام" - أحمد سعيد - محمد هلال - حسام عرفات - إبراهيم عايش - عبد الكبير الوادى - رفيق كابو.

تشكيل طلائع الجيش: محمد بسام - على الفيل - أحمد سامي - أحمد علاء - عاصم صلاح - أحمد كابوريا - فرانك ونجونجا - مهند لاشين - أحمد سمير - أحمد عبد الرحمن "زولا" - كريم طارق.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة الثانية من بداية المباراة نجح أحمد "كابوريا" لاعب طلائع الجيش في إدراك هدف التقدم بعد تمريرة رائعة من كريم طارق وسط غياب دفاعي من الفريق الدجلاوي.

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التهديد الأول لوادي دجلة كانت في الدقيقة 15 من زمن المباراة بعدما استلم محمد هلال كرة داخل منطقة الجزاء يسددها لكن تمر الكرة بجوار القائم.

محمد هلال عاد من جديد ليهدد مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 25 بعدما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن محمد بسام يتصدى للكرة.

وفي الدقيقة 46 من زمن أحداث المباراة تسبب محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش في خطأ فادح حيث سجل رجب عمران هدف التعادل لوادي دجلة بعد سقوط الكرة من حارس الجيش لتصبح النتيجة (1-1).

الدقيقة 53 من زمن أحداث المباراة شهدت حصول وادي دجلة على ركلة جزاء بعد عرقلة حسام عرفات على يد محمد بسام حارس الجيش.

محمد هلال لاعب وادي دجلة أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 56 بعدما سدد كرة على يسار المرمى لكن محمد بسام يتألق ويبعد الكرة.

وقبل نهاية المباراة بست دقائق أحرز السنغالي تالا ناداي الهدف الثاني للجيش من كرة رأسية رائعة يفشل محمد عبد المنصف حارس دجلة في إبعادها لتصبح النتيجة (2-1).

السنغالي تالا ناداي عاد من جديد ليسجل هدفًا لصالح الجيش من كرة رأسية رائعة في الدقيقة 87 ليحرز الهدف الثاني له في المباراة والثالث لفريقه لتصبح النتيجة (3-1).