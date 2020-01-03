عمرو الجنايني يتحدث عن أخر المستجدات بشأن تطبيق الـVAR في الكرة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه يثق في التحكيم المصري رغم المشاكل التي يمر بها خلال الفترة الماضية والانتقادات الكثيرة التي توجه له.

وقال الجنايني في حوار للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، إن الأخطاء والمشاكل التي تواجهها المسابقات المصرية كان أحد الأسباب الرئيسية لإصرارنا على المضي في موضوع VAR .

وأضاف، أن الأخطاء التي تحدث في التحكيم المصري ليس الوحيدة فجميع دول العالم تعاني من مشاكل في عنصر التحكيم، لافتا أن لجنة الحكام المصرية تعمل على تلاشي تلك الأخطاء عن طريق تطوير المنظومة والارتقاء بعناصرها دون التهاون في التعامل مع بعض الأخطاء التحكيمية ومواجهتها حتى بدون إعلان.

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وأشار إلى أن للجنة اتبعت كافة الإجراءات القانونية بشأن تطبيق الـ VAR لمواجهة كل تفاصيله حتى هذه المدة ( 3 سنوات ونصف ) التي تتجاوز عمر اللجنة الخماسية.

واوضح، أن اتحاد الكرة في انتظار موافقة الجهات المعنية ووزارة الشباب والرياضة، لتجاوز أي عقبات قانونية في هذا الصدد.

وأكمل:" اخترنا في هذا المشروع سبيل التأجير التمويلي ينتهي بالبيع و الذي يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة في نهاية مدة التنفيذ ( 3 سنوات ونصف ) ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصا لاتحاد الكرة ، مما يعظم الأصول الثابتة للاتحاد ويكفل للكرة المصرية نقلة نوعية تاريخية وضمانة حقيقية للارتقاء بها".

وأكد أن ما حدث في موضوع تقنية الـ VAR هو محاولة اتمام التعاقد على تنفيذه في الملاعب المصرية لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة.