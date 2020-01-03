النجم يعلن وصول بطاقة كوليبالي قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
أعلن نادي النجم الساحلي التونسي وصول بطاقة الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق، ليصبح متاحًا للمشاركة مع فريق "جوهرة الساحل".
وبحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، فإن إدارة النجم أعلنت عن وصول البطاقة الدولية لكوليبالي ليكون مؤهلاً للمشاركة في المباريات الرسمية.
وكان النادي الأهلي أعلن في أكتوبر الماضي انتهاء أزمة لاعبه السابق كوليبالي بعدما توصلت إدارة النادي التونسي لاتفاق على تسوية أزمة اللاعب مع مسئولي القلعة الحمراء.
كوليبالي كان قد وقع للأهلي في 2017 قبل أن يرحل رسميًا عن النادي الأحمر دون الحصول على إذن من ناديه، ليتجه مسئوليه للفيفا حيث وقع الأخير غرامة مالية على اللاعب قدرها مليون و400 ألف دولار.
وانتقل كوليبالي إلى النجم الساحلي في مايو الماضي حيث وقع على عقد يربطه بالنادي الساحلي لمدة أربع سنوات.
ويشارك النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا حيث يتواجد الفريق التونسي مع الأهلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي في المجموعة الثانية.
جدير بالذكر أن النجم الساحلي يتقاسم صدارة المجموعة مع الأهلي والهلال برصيد ست نقاط، في المقابل يتذيل بلاتينيوم الترتيب بدون أي نقاط.
ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام النجم الساحلي في 24 يناير الجاري ضمن المرحلة الخامسة من دور المجموعات بالمسابقة القارية.
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