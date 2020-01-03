بالصور: الجهاز الفني لإنبي يحتفل بعيد ميلاد مدير الكرة

احتفل الجهاز الفني لانبي بقيادة حلمى طولان ولاعبو الفريق الاول بالنادي بعيد ميلاد عبد الناصر محمد مدير الكرة للفريق. وشهدت الاحتفالية حالة من السعادة والفرحة حيث تسابق الجميع في القاء التهاني وترديد اغاني اعياد الميلاد. والفرحة حيث تسابق الجميع في القاء التهاني وترديد اغاني اعياد الميلاد. واشاد عبد الناصر محمد بروح الاخوة والمحبة التي تسود اسرة كرة القدم بالنادي سواء جهاز فني او اداري ولاعبين مؤكدا ان هذه الروح نجحت بشكل كبير في الخروج بالفريق من قاع الجدول الى مركز متقدم بجدول الدوري. والمحبة التي تسود اسرة كرة القدم بالنادي سواء جهاز فني او اداري ولاعبين مؤكدا ان هذه الروح نجحت بشكل كبير في الخروج بالفريق من قاع الجدول الى مركز متقدم بجدول الدوري. Advertisements

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