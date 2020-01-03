برتوكول تعاون بين الأهلي والوحدة السعودي في الكرة الطائرة

اتفق النادي الأهلي على إبرام توأمة وبروتوكول تعاون مع نادي الوحدة السعودي في مجال الكرة الطائرة.
وزار وفد من النادي الأهلي بقيادة اللواء خالد أبوزينة المدير الإداري لقطاع الكرة الطائرة مقر نادي الوحدة وعقدمسؤولو الأهلي جلسة مع تركي عبد المجيد الرئيس التنفيذي للنادي السعودي.
ويوقع الناديان اتفاقية التوأمة شهر فبراير المقبل للتعاون في مجال الكرة الطائرة
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