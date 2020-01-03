طلائع الجيش يستعيد ذاكرة الانتصارات على حساب دجله ويفوز عليه بثلاثية

حقق فريق طلائع الجيش فوزا مهما واستعاد ذاكرة الانتصارات بعد غياب وتغلب على وادي دجله بثلاثة اهداف اهداف مقابل هدف بستاد بتروسبورت في الجولة الحادية عشر للدوري الممتاز. في الجولة الحادية عشر للدوري الممتاز. سجل الثلاثية احمد كابوريا وتالا تداييه في الدقائق 2و84 و87 بينما سجل هدف دجله الوحيد رجب عمران في الدقيقة 46. سجل هدف دجله الوحيد رجب عمران في الدقيقة 46. بهذه النتيجة ارتفع رصيد الطلائع الى 11 نقطة في المركز الثاني عشر بينما تجمد رصيد دجله عند 6 نقاط في المركز الأخير.

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