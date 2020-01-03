هوكي الشرقيه يفوز على القناة بدوري الهوكي

تغلب فريق هوكي الشرقيه علي نظيره القناة باربعة اهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت الفريقين بملعب الشرقية ضمن مباريات الاسبوع السابع لدوري الهوكي. سجل اهداف الشرقية خلال اللقاء محمد سمير واشرف سعيد بينما سجل هدفين الاعب عبد الرحمن محمد. وبهذه النتيجة يتصدر الشرقيه جدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة ولعب الفريق حتي الان ستة مباريات حقق فيها الفوز حيث سجل 31هدف واستقبل 7 اهداف. Advertisements ومن المقرر ان يواجه الفريق الشرطة يوم الجمعه المقبل ويتبقا من مباريات الدور الاول مواجهة سموحه وفريق الطائرات. الطائرات. ويقود فريق الشرقيه جهاز فني مكون من محي زغلول مدير فني اسامه حسنين مدرب عام السيد جاب الله مدرب احمد الشافعي مدير الفريق محمد رمزي مخطط احمال هشام عبد الباسط مدرب حراس مرمي محمد خليل محلل اداء دمحمد جمال طبيب الفريق وكان الفريق توج بطل افريقيا علي حساب سموحه بالنهائي بهدف دون رد.

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