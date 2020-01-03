مدرب الرجاء المغربي يعلن جاهزية فريقة لمواجهة مولودية الجزائر

أكد جمال السلامي مدرب الرجاء المغربي جاهزية فريقه لخوض مباراة مولودية الجزائر غداً السبت على ملعب الأخير ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة العربية.

وقال السلامي في المؤتمر الصحفي الدي عقد مساء اليوم الجمعة أن لديهم رغبة قوية في العودة من الجزائر بنتيجة إيجابية.

وأضاف قائلاً :"تنقلنا إلى الجزائر لتحقيق نتيجة إيجابية قد تكون بفوز أو تعادل، لكن

الأهم أن ندخل المباراة بقوة".وواصل: "بالنسبة لنا نحن جاهزون للمواجهة رغم الغيابات المميزة التي نسجلها في صفوفنا بغياب 4 عناصر مهمة، ولكننا سنعمل على التعامل مع الوضع، بالمقابل نعرف أن منافسنا قوي ويملك تعداد ثري وبالتالي ننتظر أن تكون مواجهة قوية بين الفريقين".بينما قال أيوب نناح لاعب الرجاء: "الإصابة ستحرمني من لعب المباراة ولكن زملائي عازون على العودة بنتيجة إيجابية".وقال: "بصراحة الإصابة أثرت عليّ بعض الشيء، لعبت آخر لقاء وأنا مصاب وهو ما أثر عليّ وسيجعلني أغيب بنسبة كبيرة على لقاء المولودية لأني لست جاهزا بنسبة 100%".واختتم: "بالنسبة للمباراة أعتقد أن اللقاء سيكون قويا بين فريقين عريقين معروفين في الساحة العربية، سبق لي أن واجهت المولودية وأعرف الأجواء الموجودة هنا بالجزائر نتمنى أن تكون مباراة كبيرة ونتمنى العودة إلى الديار بنتيجة إيجابية".