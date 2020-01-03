مدرب مولودية الجزائر: نسعى لكتابة التاريخ على حساب الرجاء المغربي

قال محمد مخازني مدرب مولودية الجزائر الجزائري إن فريقه يستهدف التأهل إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال عبر بوابة الرجاء المغربي، لدخول التاريخ من أوسع أبوابه.

ويلتقي الفريقان في ضيافة النادي الجزائري يوم السبت، في ذهاب الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

وقال مخازني في المؤتمر الخاص بالمباراة: "المواجهة ستلعب على مرحلتين الأولى بالجزائر والثانية في المغرب، الأكيد أننا

لن نخطئ ونركز فقط على لقاء الذهاب لأن كل شيء مبني على اللقاءين معا".وأردف: "بالنسبة لي الهدف هو تحقيق التأهل إلى نصف النهائي وهذه ستكون أول مرة بالنسبة للمولودية التي لم يسبق لها تخطي هذا الدور من هذه المنافسة".وأردف: "بالعودة للمباراة نعرف أن اللقاء خاص للغاية بين فريقين يعرفان بعضهما جيدا وجماهير تحب بعضها البعض، أتمنى أن يجري اللقاء بشكل يعطي صورة حسنة على سمعة الفريقين".من جانبه، قال هشام نقاش مهاجم مولودية الجزائر إنه لا يهتم بتسجيل الأهداف في المباراة قدر اهتمامه بمساعدة فريقه على تحقيق الفوز.وقال: "سنواجه فريقا كبيرا وعريقا اسمه الرجاء، لديه سمعة كبيرة ونحن نعرف ما الذي ينتظرنا، الأهم بالنسبة لنا أن نحقق المطلوب وهو الفوز والتأهل بعد لقاء العودة حتى نتفادى نكسة الموسم الماضي الذي أقصينا فيه من ربع النهائي".