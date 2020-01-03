القناة يفوز على فايد بدوري المنطقة لمواليد 2003

اكتسح فريق القناة موليد 2003 نظيره فايد بخامسة اهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب القناة المباراة المؤجله من الاسبوع الرابع من دورى المنطقة القناة. ويقود فريق القناة 2003 جهاز فني مكون من محمود كاريكا ويعاونه عبد الحليم يحي وحسام أحمد مدرب حراس وأحمد على سليم إدارة الفريق وأحمد مولى علاج طبيعي ويشرف على حراسة المرمى بلبل الهادى. محمود كاريكا ويعاونه عبد الحليم يحي وحسام أحمد مدرب حراس وأحمد على سليم إدارة الفريق وأحمد مولى علاج طبيعي ويشرف على حراسة المرمى بلبل الهادى. وشهد اللقاء حضور جميل فتحى مدير قطاع الناشئين ومحمد نصر مدير قطاع البراعم وكابتن هشام العزونى المشرف الفنى لمدرسه الكرة (ب). يذكر أن الفريق قد حقق الفوز فى آخر مبارياته على فريق سكه حديد إسماعيلية بثمانية أهداف مقابل لاشيء أحرزهم عبدالسلام 4 أهداف محمود حماده 2 عفيفي 2.

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