مصر المقاصة يواصل استعدادته لمواجهة المقاولون العرب

واصل فريق الكرة بنادي مصر المقاصة تدريباته، استعدادا للمباراة المقررة يوم الأحد المقبل أمام فريق المقاولون العرب، والتي تأتي ضمن الجولة الـ 12 للدوري الممتاز.

وخاض لاعبو الفريق مرانهم مساء

اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، حيث بدأ المران بجرعة من التدريبات البدنية، أعقبها بعض التدريبات بالكرة، قبل أن يختتم الفريق مرانه بعمل تقسيمة بين اللاعبين.

وحرص أحمد حسام “ميدو” المدير الفني للفريق أن يكون المران في مجمله خفيفا لتفادي إصابة اللاعبين بالإجهاد، نظرا لقصر الفترة الزمنية الفاصلة بين مباراة الفريق الماضية أمام الأهلي والمباراة المنتظرة أمام المقاولون العرب.