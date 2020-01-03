أدهم السلحدار يعقد جلسة مع لاعبي الإسماعيلي

عقد أدهم السلحدار المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى اجتماعا مع لاعبيه اليوم الجمعة ، قبيل مران الفريق الذي أقيم على الملعب الرئيسي لاستاد الإسماعيلية.

ويستعد الفريق لمباراته المرتقبة أمام بيراميدز المقرر لها الثلاثاء القادم على ملعب الدفاع الجوى ضمن منافسات الأسبوع الــ12 للمسابقة المحلية.

وأكد السلحدار على ضرورة بذل كل لاعب قصارى جهده وتقديم أفضل ما لديه خلال المران، مشددا على أنه لا يوجد مكان لأي لاعب مقصر بصفوف الفريق.

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وشدد مدرب الإسماعيلى على أن الفرص لن تُهدى، وأنه يتعين على اللاعبين انتهازها لحجز مقعد بتشكيل الفريق ،

مع بذل جهود مضاعفة خلال الفترة من أجل تعويض سلسلة الاخفاقات الماضية.

وأختتم حديثه بأنه يجب على جميع اللاعبين اعلاء مصلحة الفريق والسعى نحو استعادة سكة الانتصارات من أجل اعادة البسمة على وجوه الجماهير المحبة للكيان.

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ويحتل الدراويش المركز العاشر بجدول الدوري المصري برصيد 14 جمعهما بعدما خاض 11 مباراة حقق الفوز في 4 وتلقي الهزيمة في 5 وتعادل في مبارياتان.