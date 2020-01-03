أبدى الأسباني خوسيه مورسيا مدرب فريق الشحانية، سعادته بفوز فريقه على الغرافة 2 / 1، في منافسات المرحلة الثانية عشر من دوري نجوم قطر.
وقال مورسيا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة : “انتظرنا الفوز الأول منذ فترة طويلة ، وقلت كثيرا اننا سنحقق الإنتصارات، وحالياً جاء الفوز وهو ما يعتبر تتويج للاعبي الفريق ومكافأة لما قدموه خلال الفترة الماضية.
وأضاف مورسيا : الفوز الذي حققه الشحانية هو ثمرة الإستقرار الفني ، ولاعبي الفريق أستحقوا الفوز باللقاء ، ونحن في تحسن وتطور ونسعى للمزيد من التطور خلال الفترة المقبلة، وقوتنا تأتي من وحدتنا ، وفريقنا ليس من الفرق الكبيرة ولذلك لابد من التهنئة لكُل لاعبي الفريق والادارة على التعاون .
وحول طرد لاعبه علي فريدون قال : أتفهم الروح التي يلعب بها اللاعبين ، واعتز بما قدمه فريقي بعد الطرد والجهد الكبير الذي بذلوه من أجل المحافظة على الفوز .
ويحتل الشحانية المركز العاشر برصيد ثماني نقاط في ترتيب الدوري القطري.
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تحقيقه للمفاجأة أمام الغرافة..مدرب الشحانية يصف الفوز بالمكافأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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