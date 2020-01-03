بعد تحقيقه للمفاجأة أمام الغرافة..مدرب الشحانية يصف الفوز بالمكافأة

أبدى الأسباني خوسيه مورسيا مدرب فريق الشحانية، سعادته بفوز فريقه على الغرافة 2 / 1، في منافسات المرحلة الثانية عشر من دوري نجوم قطر.

وقال مورسيا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة : “انتظرنا الفوز الأول منذ فترة طويلة ، وقلت كثيرا اننا سنحقق الإنتصارات، وحالياً جاء الفوز وهو ما يعتبر تتويج للاعبي الفريق ومكافأة لما قدموه خلال الفترة الماضية.

وأضاف مورسيا : الفوز الذي حققه الشحانية هو ثمرة الإستقرار الفني ، ولاعبي الفريق أستحقوا الفوز باللقاء ، ونحن في تحسن وتطور ونسعى للمزيد من التطور خلال الفترة المقبلة، وقوتنا تأتي من وحدتنا ، وفريقنا ليس من الفرق الكبيرة ولذلك لابد من التهنئة لكُل لاعبي الفريق والادارة على التعاون .

وحول طرد لاعبه علي فريدون قال : أتفهم الروح التي يلعب بها اللاعبين ، واعتز بما قدمه فريقي بعد الطرد والجهد الكبير الذي بذلوه من أجل المحافظة على الفوز .

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ويحتل الشحانية المركز العاشر برصيد ثماني نقاط في ترتيب الدوري القطري.

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