رسميًا | اعلان مدة غياب هاري كين عن توتنهام

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، الجمعة، غياب لاعب هاري كين عن الملاعب لفترة تصل إلى 6 أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.
ووفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي للنادي، “أثبتت الفحوصات الطبية إصابة هاري كين بتمزق في العضلة الخلفية، و سيغيب على إثره مدة لا تقل عن ستة أسابيع”.
تعرض كين للإصابة خلال مباراة ساوثهامبتون الأخيرة في الدوري الإنجليزي، والتي خسرها الفريق بهدف نظيف وخرج اللاعب في الدقيقة 73.
وشارك هاري كين مع توتنهام في 25 مباراة ببطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، حيث تمكن من إحراز 17 هدفًا، وساهم في صناعة هدفين.
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