كلوب يتغزل في أنشيلوتي قبل ديربي الميرسيسايد

أشاد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، بشدة بكارلو انشيلوتي، المدير الفني لنادي إيفرتون الإنجليزي، قبل ديربي الكأس الذي سيجمع الناديين يوم الأحد المقبل.

وقال كلوب عن انشيلوتي إنه ” واحد من أذكى الناس الذين التقيتهم على الإطلاق”.

وأضاف الألماني الفائز بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل مدرب في :2019″ هناك العديد من السير الذاتية عنه، اقرأوها، وسيستغرق الأمر وقتا أطول من اللازم للحديث عن كل مؤهلات كارلو انشيولتي”.

يذكر أن انشيلوتي، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ، هو المدرب الوحيد الذي خسر أمامه كلوب في هذا الوقت، وذلك عندما تغلب نابولي (الذي كان يلعب آنذاك تحت قيادة انشيلوتي) بهدفين نظيفين على ليفربول بقيادة كلوب في دوري أبطال أوروبا في سبتمبر الماضي.

وكان نابولي قد أستغنى عن أنشيلوتي في أول ديسمبر الماضي، وأنتقل الإيطالي بعد ذلك إلى إيفرتون.

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وأعرب كلوب عن تفاؤله حيال تحقيق أنشيلوتي نجاحاً مع المنافس المحلي لليفربول وقال إن لاعبي إيفرتون ” سيؤدون بشكل جيد بنسبة 100%”.

وأختتم كلوب تصريحاته قائلاً:” أتطلع إلى رؤيته مرة أخرى، فنحن لا نرى بعضنا البعض بشكل دائم لكن عندما يحدث هذا يكون أمراً لطيفاً”.

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