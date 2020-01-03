رياضة | أخبار برشلونة اليوم: الجماهير تنقلب على نجم الفريق والبرسا يُقرر إعادة الساحر وهل يتم إنقاذ المنبوذ من مذبحة فالفيردي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم: الجماهير تنقلب على نجم الفريق والبرسا يُقرر إعادة الساحر وهل يتم إنقاذ المنبوذ من مذبحة فالفيردي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة 3 - 1 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى استعداد البارسا لمواجهة فريق إسبانيول في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة الموافق 3 - 1 - 2020 :-

- مفاجآت في قائمة برشلونة أمام إسبانيول

كشف نادي إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن القائمة الرسمية لمواجهة إسبانيول يوم غد السبت في الجولة التاسعة عشر من الدوري.

وجاءت قائمة برشلونة الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: نيتو، أيناكي بينيا.

خط الدفاع: سيميدو، جوردي البا، بيكيه، أومتيتي، جونيور فيربو، لينجليت.

خط الوسط: سيرجي روبيرتو، راكيتيتش، فيدال، دي يونج، بوسكيتس.

خط الهجوم: سواريز، ميسي، بيريز، جريزمان، فاتي.

- اليونايتد ينقذ نجم برشلونة من مذبحة فالفيردي

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أظهر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رغبة كبيرة في التعاقد مع واحد من نجوم نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع البرتغالي نيلسون سيميدو الظهير الأيمن لنادي برشلونة في الشتاء الجاري.

- ريال مدريد يصارع برشلونة وباريس سان جيرمان على صفقة جديدة

أشارت تقارير صحفية إسبانية، نادي ريال مدريد الإسباني يسعى للتعاقد مع نجم فريق فلامينجو البرازيلي الشاب "رينير كارفالو" في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية، وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن ريال مدريد يسعى لتأمين خدمات اللاعب بعقد يمتد لخمس أو ست سنوات، على أن يكمل الموسم مع فريق ريال مدريد للشباب "كاستيا" والذي يشرف عليه أسطورة الفريق راؤول جونزاليز.

- نيمار يفتح الأبواب أمام برشلونة مرة أخرى

كشفت بعض التقارير أن نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان من المقرر أن يفتح أمامه إجراءات قانونية لأنه يتطلع إلى العودة إلى برشلونة، وأشارت تقارير صحفية الآن أن نيمار قد أصدر تعليماته لفريقه القانوني للتحقيق في طرق الخروج المحتملة من النادي والتي من شأنها أن تسمح له بالعودة إلى برشلونة في الصيف.

- جماهير برشلونة تنقلب على نجم الفريق

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنه من خلال الاستفتاء الذي قامت بعمله، فإن 3 من كل 4 بجماهير برشلونة يرغبون في أن يتخلى النادي الكتالوني عن ديمبلي ويعرضه للبيع، وتابعت الصحيفة، أن غضب الجماهير يعود إلى الأداء غير المنتظم للاعب، فلا أحد يعرف إذا كان ديمبلي سيصبح رائعًا في المباريات أم سيفقد إحدى الكرات بشكل مستفز.

- أزمة في برشلونة بسبب مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الفرنسي صامويل أومتيتي تواجد في مدرجات ملعب "الامارات" أمس لحضور لقاء ارسنال ومانشستر يونايتد، وذلك آثار الكثير من التكهنات بخصوص إمكانية انتقاله لأحد الفريقين، وأكدت الصحيفة أن جماهير أرسنال نظمت مظاهرة الكترونية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث طالبت إدارة النادي الإنجليزي بضرورة التحرك للتعاقد مع أومتيتي من برشلونة، وذلك لتدعيم خط دفاع الفريق في الفترة المقبلة، والذي يعاني بشكل كبير بالموسم الحالي.

- برشلونة يخضع لرأي جمهوره ويقرر إعادة نجمه

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن إدارة برشلونة قررت التخلي عن نجم الفريق الفرنسي جان كلير توديبو هذا الموسم على سبيل الإعارة مع نية البيع ولكن جماهير البرسا ثارت بسبب هذا الأمر، وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن برشلونة الآن سيسمح فقط لتوديبو بالرحيل لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.