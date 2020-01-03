رياضة | طلائع الجيش يهزم وادي دجلة بثلاثية في الدوري (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلائع الجيش يهزم وادي دجلة بثلاثية في الدوري (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي طلائع الجيش في تحقيق الفوز على نظيره وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

سجل ثلاثية طلائع الجيش كل من أحمد كابوريا في الدقيقة الثانية ، وتلا نداي "هدفين" في الدقيقتين 84 و87 ، أما هدف وادي دجلة الوحيد جاء عن طريق رجب عمران في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

Advertisements

وكان محمد هلال قريبا من تسجيل الهدف الثاني لدجلة مطلع الشوط الثاني، إلا أنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 56.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى الحادية عشر في المركز الثاني عشر ، أما وادي دجلة فقد توقف رصيده عند النقطة السادسة في المركز الأخير.