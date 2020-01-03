رياضة | كمال فريد يطلب التعاقد مع 4 صفقات جديدة فى دمنهور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كمال فريد يطلب التعاقد مع 4 صفقات جديدة فى دمنهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب كمال فريد المدير الفنى لفريق دمنهور من مجلس إدارة النادى برئاسة إيهاب عبدالله ضرورة التعاقد مع 4 لاعبين جدد خلال فترة الإنتقالات الشوية الجارية.

وقال فريد لـ "الخليج 365 الرياضي" أنة بحاجة إلى لاعبين في مراكز الدفاع، ووصانع إلعاب ومهاجم قوى لتدعيم الفريق البحراوي، وليكون قادرا على الدخول بقوة فى المنافسة على احتلال قمة المجموعة الثالثة، في الدور الثاني، وتحقيق حلم الجماهير البحراوية بالعودة من جديد إلى دورى الأضواء والشهرة.

وكان فريد بالتنسيق مع مجلس إدارة دمنهور قد نجح في ضم محمد الطنيخي أخصائي أحمال بدنية للجهاز الفني خلال هذه الفترة وذلك للارتقاء بالحمل البدنى لجميع اللاعبين حتى يكونوا قادرين على لعب الـ 90 دقيقة كاملة بنفس الأداء المطلوب منهم من قبل الجهاز الفنى.

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وتمني فريد من مجلس إدارة دمنهور بحل جميع المشاكل الخاصة بباقي المستحقات المادية لجميع اللاعبين وذلك قبل بدء منافسات الدور الثاني حتي يكونوا في كامل تركيزهم داخل المستطيل الأخضر.

ومن جانبه طلب المدير الفني لدمنهور التكاتف والمساندة من الجميع داخل محافظة البحيرة من أجل دخول الفريق البحراوي في المنافسة بقوة علي الصعود ،مؤكدا أن أمنية حياته الشخضية هي عودة نادي دمنهور إلى القسم الأول.

يذكر أن فريق دمنهور يحتل المركز الثالث برصيد 18نقطة بترتيب جدول المجموعة الثالثة، عقب ختام الدور الأول.