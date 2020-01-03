رياضة | مفاجأة.. أرسنال يستهدف ضم نجم مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. أرسنال يستهدف ضم نجم مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اظهر نادي أرسنال الإنجليزي رغبة في التعاقد مع أحد نجوم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أرسنال يهتم بضم ليمار

وأكدت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن نادي أرسنال مهتم بالتعاقد مع الفرنسي توماس ليمار لاعب وسط نادي أتلتيكو مدريد خلال فترة انتقالات ينايرالقادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي أرسنال يستعد لتقديم عرض رسمي للتعاقد مع لمار في يناير الجاري.

أرتيتا يطلب التعاقد مع ليمار

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كما ذكرت الصحيفة أن رغبة نادي أرسنال في التعاقد مع ليمار في هذا الشتاء جاءت بناء على طلب من ميكل أرتيتا مدرب الفريق الذي يريد ضم اللاعب لتدعيم مركز الوسط في الفريق.

وحسب ما ذكرته التقارير فإن نادي أتلتيكو مدريد ليس لديه نيه للتخلي عن ليمار في هذا الشتاء حتى الآن.

مشاركات توماس ليمار مع نادي أتلتيكو مدريد هذا الموسم

وقد شارك توماس ليمار في 24 مباراة حتى الآن مع نادي أتلتيكو مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدف أخر.

ترتيب أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد نادي أرسنال في المركز العاشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها الجانرز حتى الآن في بطولة الدوري.