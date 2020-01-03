رياضة | طارق يحيى: الفوز على وادي دجلة معنوي ونعاني من كثرة الإصابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق يحيى: الفوز على وادي دجلة معنوي ونعاني من كثرة الإصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال عقب نهاية اللقاء :"الحمد لله على المكسب بثلاثية اللاعبون قدموا مستوى مميز للغاية طوال اللقاء".
وأشار :"لدينا غيابات مؤثرة، أمثال عمرو جمال وحسام باولو وناصر منسي، وقمنا بتوظيف كريم طارق في مركز الهجوم كمهاجم وهمي".
وأوضح :"واجهنا فريق محترم يعذب من يواجهه ولديهم حلول فردية وجماعية وهي من أصعب الفرق التي واجهتها
من وجهة نظري التغييرات التي أجريناها، غيرت من شكل اللقاء".
وأردف :"القرعة الخاصة بفريقي كأنها مسلطة علينا بالسفر كثيرًا خارج ملعبنا، وهي مباريات صعبة للغاية وأمام فرق قريبة منا في الترتيب".
وأوضح :"مكسب اليوم كبير جدًا ومحترم ويفيدنا وكنا بحاجة له، نحن في وضع لا يليق بإسم طلائع الجيش".
وزاد :"لا بد أن نبني على مكسب مباراة اليوم في المباريات المقبلة، وأبلغت اللاعبين بذلك لأننا سنواجه الفرق التي تنافسنا".
وواصل :"تالا نداي كان مصابًا لشهرين ونصف، ونفس الأمر لأحمد سامي، ودفعت بهما في مباراة اليوم بعد تعافيهما".
لدينا كمية إصابات كبيرة في الفريق مركز الظهير الأيمن هناك ٣ لاعبين في هذا المركز مصابين ونفس الحال لخط الهجوم".
وأتم حديثه :"مكسب معنوي كبير جدًا و٣ نقاط هامة للتحرك على جدول الترتيب".