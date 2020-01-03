رياضة | طارق يحيى: الفوز على وادي دجلة معنوي ونعاني من كثرة الإصابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق يحيى: الفوز على وادي دجلة معنوي ونعاني من كثرة الإصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر طارق يحيى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش عن سعادته عقب فوز فريقه على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء اليوم الجمعة.

وقال عقب نهاية اللقاء :"الحمد لله على المكسب بثلاثية اللاعبون قدموا مستوى مميز للغاية طوال اللقاء".

وأشار :"لدينا غيابات مؤثرة، أمثال عمرو جمال وحسام باولو وناصر منسي، وقمنا بتوظيف كريم طارق في مركز الهجوم كمهاجم وهمي".

وأوضح :"واجهنا فريق محترم يعذب من يواجهه ولديهم حلول فردية وجماعية وهي من أصعب الفرق التي واجهتها

من وجهة نظري التغييرات التي أجريناها، غيرت من شكل اللقاء".

وأردف :"القرعة الخاصة بفريقي كأنها مسلطة علينا بالسفر كثيرًا خارج ملعبنا، وهي مباريات صعبة للغاية وأمام فرق قريبة منا في الترتيب".

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وأوضح :"مكسب اليوم كبير جدًا ومحترم ويفيدنا وكنا بحاجة له، نحن في وضع لا يليق بإسم طلائع الجيش".

وزاد :"لا بد أن نبني على مكسب مباراة اليوم في المباريات المقبلة، وأبلغت اللاعبين بذلك لأننا سنواجه الفرق التي تنافسنا".

وواصل :"تالا نداي كان مصابًا لشهرين ونصف، ونفس الأمر لأحمد سامي، ودفعت بهما في مباراة اليوم بعد تعافيهما".

لدينا كمية إصابات كبيرة في الفريق مركز الظهير الأيمن هناك ٣ لاعبين في هذا المركز مصابين ونفس الحال لخط الهجوم".

وأتم حديثه :"مكسب معنوي كبير جدًا و٣ نقاط هامة للتحرك على جدول الترتيب".