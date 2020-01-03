رياضة | فوز مركز شباب مغاغة وتعادل نادي سمالوط في القسم الرابع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز مركز شباب مغاغة وتعادل نادي سمالوط في القسم الرابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أختتمت اليوم مباريات الجولة الرابعة لمسابقة دوري القسم الرابع، لمحافظة المنيا للموسم الكروي الجديد 2019\2020 والتي تضم أندية محافظة المنيا.

في المباراة الأولى، فاز فريق مركز شباب مغاغة، على فريق مركز شباب العدوة، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب مطاي.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق نادي مغاغة علي فريق مركز شباب مطاي، بهدفين لهدف في المباراة التي شهدها ملعب مركز شباب مغاغة.

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وفي المباراة الثالثة تعادل نادي ديرمواس مع نادي سمالوط، سلبيا في المباراة التي احتضنها ملعب عرب الزينة.

والجدير بالذكر أن فريق مركز شباب البرجاية لم يلعب هذه الجولة.

وجاء ترتيب دوري القسم الرابع لمجموعة محافظة المنيا علي النحو التالي :-



1- مركز شباب العدوه 7 نقاط

2- نادى مغاغة 7 نقاط

3- مركز شباب مغاغه 6 نقاط

4- مركز شباب مطاي 6 نقاط

5- نادي ديراموس 4 نقاط

6- نادي سمالوط 4 نقاط

7- مركز شباب البرجاية بلا نقاط