رياضة | لينز النمساوي يضم المُعز علي

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وافق نادي الدحيل القطري لكرة القدم، على إعارة مهاجمه المعز علي هداف بطولة كأس أمم آسيا 2019، إلى فريق لاسك لينز النمساوي .

وتعد هذه هي التجربة الإحترافية الثالثة خارج قطر بالنسبة للمعز علي، حيث سبق له أن لعب لنفس النادي في موسم 2015 – 2016 وانتقل في نفس الموسم الي كولتورال ليونيسا الاسباني .

وفضل المعز عرض لاسك لينز علي عدد من العروض التي قدمت له، ومنها أندية نمساوية وأخري برتغالية، وذلك بسبب تواجد لينز في بطولة الدوري الاوروبي كما انه يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري النمساوي برصيد 42 نقطة خلف ريد بول سالزبورغ المتصدر برصيد 44 نقطة .

ويتصدر الدحيل ترتيب دوري نجوم قطر، برصيد 29 نقطة، بفارق نقطة أمام الريان صاحب المركز الثاني.