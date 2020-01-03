رياضة | مفاجآت في قائمة برشلونة أمام إسبانيول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في قائمة برشلونة أمام إسبانيول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن القائمة الرسمية لمواجهة إسبانيول يوم غد السبت في الجولة التاسعة عشر من الدوري.

وجاءت قائمة برشلونة الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: نيتو، أيناكي بينيا

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خط الدفاع: سيميدو، جوردي البا، بيكيه، أومتيتي، جونيور فيربو، لينجليت

خط الوسط: سيرجي روبيرتو، راكيتيتش، فيدال، دي يونج، بوسكيتس

خط الهجوم: سواريز، ميسي، بيريز، جريزمان، فاتي

ويغيب عن القائمة الثنائي موسي واغي وتوديبو بقرار فني من المدرب فيما عاد أنسو فاتي مهاجم البرسا بعد حصوله على التصريح الطبي