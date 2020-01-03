رياضة | عمرو الجناينى يكشف مفاجأة لجماهير الكرة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو الجناينى يكشف مفاجأة لجماهير الكرة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم عن مفاجآة سعيدة لكل محبي الكرة المصرية، سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة، عبر مؤتمر صحفي سيتم الإعلان عن موعده لاحقًا.

وقال عمرو الجنايني أن اللجنة الخماسية انتهجت منذ تسلمها المسئولية عدم الإعلان عن أعمالها إلا بعد الانتهاء من كل عمل لأن هدفها الحقيقي هو تحقيق انجاز حقيقي لصالح الكرة المصرية وأن اللجنة بصدد الإعلان عن مؤتكر صحفي للكشف عن ما قجمته اللجنة من أعكال خلال الفترة القادمة.

أكد عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على مبدأ الشفافية الذي تنتهجه اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد , وعزمها الأكيد على تطوير كافة الملفات المكلفة بها والملفات التي تساعد على إحداث نهضة حقيقية لكرة القدم المصرية على كافة المستويات.

وأضاف الجنايني أن ضيق الوقت المتاح أمام اللجنة وكثرة الملفات المفتوحة أمامها لم ينل من عزم اللجنة على المضي قدما في كل منها , غير عابئة بكون الانتهاء من هذه الملفات سيكون في عمر اللجنة أو مستقبلا مع أي إدارة تتولى شئون الاتحاد , مشيرا إلى ما حدث في موضوع تقنية VAR الذي نسعى لإتمام التعاقد على تنفيذه في الملاعب المصرية لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة .