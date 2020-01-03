رياضة | صفقة تبادلية مفاجئة بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن مانشستر يونايتد يفكر جدياً في بيع لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا لأحد الأندية المهتمة به، وعلى رأسها ريال مدريد.

أفادت صحيفة ذا صن البريطانية، بأن المان يونايتد يبحث حالياً إمكانية إبرام صفقة تبادلية مع ريال مدريد يبيع فيها بوغبا، مقابل ضم الألماني توني كروس، إلا أن "الميرنغي" من الصعب أن يستغني عن لاعبه.