رياضة | نتائج الجولة السادسة بالقسم الرابع منطقة الدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج الجولة السادسة بالقسم الرابع منطقة الدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضمن مباريات الجولة السادسة بالقسم الرابع بالدقهلية بمجموعتيه الأولى والثانية أقيمت اليوم ١٠ مباريات بواقع ٥ مباريات لكل مجموعة.

المجموعة الأولى تمكن شباب السنبلاوين أمام جماهيره من عرقلة مسيرة المتصدر شباب ميت غمر بالتعادل سلبيا بينما عاد شباب بلقاس بفوز غالى من ملعب بطرة بنتيجة ٢-٤.

وحقق شاوة الفوز على ضيفه الستامونى بهدف ، حقق ميت غمر الفوز على طلخا بهدفين مقابل هدف بملعب ميت غمر بينما حسم التعادل الإيجابى بهدف لمثله مباراة المعصرة و شباب أجا.

بالمجموعة الثانية حقق كفر الأطرش فوزا كبيرا أمام ضيفه جزيرة القباب بنتيجة ٦-٤ بينما خيب منية النصر أمال جماهيره بتعادل سلبى أمام شها.

المتصدر شباب الخيارية عاد بتعادل مخيب أمام ضيفه الشال والمنشية بهدفين لمثلهما فيما حقق ميت سلسيل فوزا غاليا بملعب شباب القباب بهدفين مقابل هدف فيما حضر التعادل الإيجابى بهدف لمثله بين شباب الجمالية وضيفه سماد طلخا.

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ترتيب فرق المجموعة الأولى :

١- شباب ميت غمر ١٤ نقطة

٢- شباب بلقاس ١٣ نقاط

٣- شباب أجا ١٠ نقاط

٤- ميت غمر ٩ نقاط

٥- بطرة ٧ نقاط

٦- إتحاد السنبلاوين ٦ نقاط

٧- شباب السنبلاوين ٦ نقاط

٨- شاوة ٦ نقاط

٩- طلخا ٤ نقاط

١٠- المعصرة ٤ نقاط

١١- الستامونى نقطتين

ترتيب فرق المجموعة الثانية :

١- شباب الخيارية ١٦ نقطة

٢- ميت سلسيل ١٥ نقطة

٣- شباب الجمالية ١١ نقاط

٤- شها ١٠ نقاط

٥- منية النصر ١٠ نقاط

٦- عزب أشمون ٦ نقاط

٧- كفر الأطرش ٦ نقاط

٨- سماد طلخا ٤ نقاط

٩- القباب الصغرى ٣ نقاط

١٠- جزيرة القباب ٣ نقاط

١١- الشال والمنشية نقطتين