رياضة | ليفربول على موعد مع رقم قياسي غير مسبوق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول على موعد مع رقم قياسي غير مسبوق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب ليفربول من تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في عدد النقاط خلال موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتكشف مسيرة النادي المليئة بالانتصارات المتتالية أنه من المستبعد أن يخفق فريق المدرب يورغن كلوب في تحطيم الرقم القياسي لعدد النقاط في البطولة.

وحين توج مانشستر سيتي باللقب في موسم 2017-2018 محققاً 100 نقطة، كان هذا رقماً قياسياً جديداً في الدوري الإنجليزي، وشعر كثيرون أن هذا الإنجاز سيصمد لسنوات طويلة قبل أن ينجح فريق في تجاوزه.

في ذلك الموسم حقق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب غوارديولا زيادة بخمس نقاط عن الرقم السابق المسجل باسم تشيلسي مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في موسم 2014-2015 وكان 95 نقطة.

وحقق سيتي رقماً قريباً الموسم الماضي حين توج باللقب برصيد 98 نقطة، متفوقاً بنقطة واحدة على ليفربول صاحب المركز الثاني.

غير أن الفوز 2-0 على شيفيلد يونايتد في الدوري أمس الخميس، رفع رصيد ليفربول إلى 58 نقطة من إجمالي 60 نقطة بعد خوضه 20 مباراة وهي نفس الحصيلة التي حققها مانشستر سيتي في المرحلة ذاتها قبل عامين.

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وانتصر ليفربول 19 مرة وتعادل في مباراة وحيدة بمعدل 2.9 نقطة للمباراة الواحدة وهو ما يعني فتح الباب أمام إمكانية تحقيق الفريق 110 نقاط في 38 مباراة وهو رقم، إذا ما تحقق، سيكون قياسياً أيضاً على مستوى مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا.

وحتى في حالة خسارة مباراتين أو التعادل بضع مرات، فإن ليفربول بإمكانه تخطي رقم سيتي المسجل في 2018.

ومنذ الخسارة أمام سيتي قبل عام واحد بالتمام والكمال لم يتجرع ليفربول طعم الخسارة في الدوري الإنجليزي الممتاز وحصل على 101 نقطة من 37 مباراة لعبها خلال هذه الفترة.

فريقان فقط، بالإضافة إلى ليفربول، نجحا في قضاء فترة عام كامل دون خسارة في الدوري الإنجليزي، الفريق الأول هو آرسنال الذي وصف بأنه لا يقهر في موسم 2003-2004 (وخاض 49 مباراة في الدوري دون خسارة) والثاني تشيلسي (40 مباراة) في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2004 وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2005.

ومنذ آخر هزيمة أمام سيتي حقق ليفربول 32 انتصاراً في 37 مباراة في الدوري بمعدل 2.7 نقطة للمباراة الواحدة.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثاني متأخراً بفارق 13 نقطة خلف ليفربول المتصدر الذي خاض مباراة أقل والذي يبدو في صورة مثالية خيبت آمال الباحثين له عن ثغرات أو نقاط ضعف.