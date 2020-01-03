رياضة | توتنهام يكشف مدي حجم إصابة هاري كين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يكشف مدي حجم إصابة هاري كين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وعرج كين (26 عاماً) خلال سقوط الفريق اللندني على ملعب ساينت ماريز، فيما أقر مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو أنه يتوقع "أنباء سيئة" عن حالة مهاجمه المصاب في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر.

وخرج كين مصاباً في الدقيقة 75 من المواجهة التي خسرها سبيرز بهدف نظيف خارج قواعده أمام "ساينتس" في المرحلة الحادية والعشرين.

توقعات مورينيو الذي تحدث عن خروج لاعبه: "لم يفكر مرتين، لم يأخذ بضع ثوان ليدرك مدى شدة الحالة"، ترجمها توتنهام في بيان لاحق الجمعة.

وقال نادي شمال لندن: "بعد التقييم اليوم (الجمعة) نؤكد أن هاري عانى تمزقاً في العضلات الباطنية لفخذه الأيسر خلال اليوم الأول من العام الجديد ضد ساوثامبتون".

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وتابع: "سيواصل طاقمنا الطبي مراجعة الإصابة مع استمرار مرحلة العلاج".

ورد كين، صاحب 27 هدفاً في 31 مباراة هذا الموسم لفريقه وبلاده، على إصابته الموجعة مغرداً: "الأوقات الصعبة لا تدوم، بل الناس الأقوياء".

ويحل توتنهام الذي يحتل المركز السادس في الدوري، ضيفاً على ميدلزبره من الدرجة الأولى، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس إنجلترا الأحد.