رياضة | مفاجآت في تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام خيتافي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام خيتافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية اليوم إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان سوف يقوم بإحداث تغييرات في تشكيلته الأساسية أمام خيتافي.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن زيدان سيلاقي خيتافي بغياب سيرخيو راموس بداعي الإيقاف ومارسيلو الذي التحق مؤخراً بالتدريبات لكن لم يلحق بالوقت المناسب.

ويتوقع أن يدخل ريال مدريد مباراته ضد خيتافي بالتشكيلة التالية:

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حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ميندي، فاران، ميليتاو، كارفخال

خط الوسط: كاسميرو، فالفيردي، كروس

خط الهجوم: بنزيما، رودريغو جوس، بيل