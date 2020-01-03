رياضة | محمود بنحليب مطلوب في الزمالك

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تلقى مسئولو نادي الزمالك ترشيحًا في الفترة الماضية للحصول على خدمات محمود بن حليب مهاجم فريق الرجاء المغربي لضمه في الفترة المقبلة.

محمود بنحليب مطلوب في الزمالك



ويرغب الزمالك في التدعيم بخط الهجوم بسبب النقص في الخط الأمامي بين صفوف القلعة البيضاء.



ونشبت أزمة بين بن حليب وإدارة الرجاء المغربي في الفترة الماضية وغاب اللاعب عن بعض المباريات مع فريقه.

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وينتهي تعاقد بن حليب مع الرجاء المغربي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير الجاري.



إدارة الزمالك تسعى لحسم الصفقة من الآن على أن ينضم اللاعب بداية الموسم المقبل حال رفض الاتحاد المصري لكرة القدم زيادة مقاعد الاستبدال للأندية في ميركاتو الشتاء.



ويمتلك بن حليب إمكانيات مميزة ومعروف إعلاميًا وجماهيريًا بين عشاق القلعة البيضاء.



ويستعد الزمالك لملاقاة فريق طنطا يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري.