رياضة | أشرف صبحي شخصية العام للثقافة الرياضية العربية الأهلي وصلاح يفوزان بجائزة المسؤلية المجتمعية و الرياضي المثالي

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اختار الاتحاد العربي للثقافة الرياضية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب للفوز بلقب شخصية العام الرياضية العربية للعام ٢٠١٩، تقديرا لجهده الدؤوب في العام المنتهي والذي شهد العديد من الأحداث الرياضية الكبرى التي استضافتها مصر ورعايته المباشرة التي كانت دافعا وداعما لتحقيق إنجازات دولية للاتحادات الرياضية في عدة لعبات وتبنيه عدة مبادرات شبابية ورعايته لأنشطة ثقافية وتوسيع مظلة الرعاية للموهوبين رياضيا وفنيا وثقافيا في المدارس والجامعات ومراكز الشباب فضلا عن الأنشطة المتميزة التي نفذت خلال العام الماضي بمشاركة عربية واسعة من خلال أنشطة القاهرة عاصمة الشباب العربي جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد برئاسة الإعلامي اشرف محمود والذي اختتمت به أعمال الاجتماع السابع للجنة التنفيذية والتي استضافتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية على مدي يومين.



وتضمنت الجائزة في نسختها الثانية إلى جانب الدكتور أشرف صبحي فوز الأمير عبد العزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة بجائزة الإنجاز الرياضي تقديرا لدوره الكبير في تنظيم بلاده للعديد من الأحداث الرياضية وتأسيس اتحادات رياضية جديدة ورعاية البطولات العربية الكبرى وفوز محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري بجائزة الرياضي المثالي لما قدمه من إنجازات رياضية وسلوك إنساني ابهر العالم وتبنيه مشاريع مجتمعية في بلده.



واختار الاتحاد العربي للثقافة الرياضة ناديي الأهلي المصري والهلال السعودي للفوز بجائزة المسؤلية المجتمعية للرياضة لما لهما من إسهامات كبيرة في مجال خدمة المجتمع.

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وتقاسم جائزة الثقافة الرياضية للعطاء كل من نادي رحال المغربي لكرة القدم وجمعية اصدقاء اللاعبين القدامي برئاسة الكابتن ماجد عبد الله بالسعودية لاهتمامهما الممارسين القدامى وكبار السن للرياضة ورعايتهم صحيا واجتماعيا.



وفاز ت العاصمة الإماراتية أبوظبي بجائزة عاصمة الثقافة الرياضية العربية لما تقدمه وما نظمته من أحداث رياضية وثقافية وتراثية وما انطلق منها لخدمة العالم مثل ماراثون زايد الخيري.



أما جائزة الوفاء للثقافة الرياضية التي تمنح لمن اعطى الرياضة العربية من فكره وجهده ووقته على مدى طويل ففاز بها احمد الفردان من الإمارات والدكتور محمد خير مامسر من الاردن ومحمد القمودي من تونس