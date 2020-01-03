رياضة | الأرقام والبطولات تُجيب.. من الأفضل في إفريقيا « صلاح - ماني - محرز» ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرقام والبطولات تُجيب.. من الأفضل في إفريقيا « صلاح - ماني - محرز» ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتنافس الثلاثي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر وساديو ماني لاعب ليفربول ومنتخب السنغال ورياض محرز لاعب مانشستر سيتى ومنتخب الجزائر، منافسة شرسة على جائزة أفضل لاعب فى إفريقيا للعام الماضي 2019.

ويمني محمد صلاح نفسه بالتتويج بالجائزة للمرة الثالثة على التوالي بعد الفوز بها عام 2017 و2018 ولكن هذا العام المنافسة صعبة مع الثنائي ساديو ماني ورياض محرز، لذلك يستعرض "الخليج 365 الرياضي" ماذا قدم الثلاثي عام 2019.

- محمد صلاح

قاد محمد صلاح عام 2019 فريقه ليفربول الإنجليزي بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا وكان هداف الفريق برصيد 5 أهداف وسجل فى المباراة النهائية فى مرمى توتنهام هوتسيبير، وصنع هدفين، بينما إستطاع صلاح التتويج بجائزة هداف بطولة الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي برصيد 22 هدف مناصفة مع ماني و أوباميانج، كما توج أيضًا محمد صلاح بلقبي السوبر الأوروبي وبطولة كأس العالم للأندية.

وعلى مستوي منتخب مصر لم يوفق محمد صلاح مع الفراعنة فى الوصول لأدوار متقدمة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت فى مصر وخرج المنتخب من الكان من دور الـ 16 على يد جنوب إفريقيا وسجل صلاح فى دور المجموعات هدفين.

Advertisements

- ساديو ماني

ساعم بقوة فى تتويج ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وسجل 4 أهداف وصنع ثلاث أهداف، بينما قاد ليفربول بالفوز ببطولة السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي وسجل هدفين فى اللقاء وفاز أيضا ماني ببطولة السوبر الأوروبي وحصل على جائزة هداف الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدف الموسم الماضي مناصفة مع صلاح وأوباميانج.

وعلى صعيد منتخب السنغال قاد ماني منتخب بلاده للصعود لنهائي البطولة ولكن خسر أسود التيرانجا أمام منتخب الجزائر فى المباراة النهائية.

- رياض محرز

لم يشارك رياض محرز كثيرًا الموسم الماضي مع مانشستر سيتى الإنجليزي ولكنه إستطاع تسجيل 12 هدف وصناعة مثلهم وقاد منتخب بلاده الجزائر للفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وستقام حفل الأفضل فى إفريقيا يوم 7 يناير 2020 فى مصر وتحديدًا بمدينة الغردقة بسهل حشيش، وسط أجواء مصرية رائعة، وبوجود أساطير قارة إفريقيا الذى سيحضروا الحفل.