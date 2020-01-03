رياضة | كأس خادم الحرمين الشريفين| الاتفاق يقسو على أحد بسباعية قاتلة ويتأهل لربع النهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كأس خادم الحرمين الشريفين| الاتفاق يقسو على أحد بسباعية قاتلة ويتأهل لربع النهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وافتتح فيليب كيش أهداف اللقاء لصالح الاتفاق من ركلة جزاء ليضعها في شباك أحد عند الدقيقة 10.
وأحرز نعيم سليتي الهدف الثاني بتمريره حاسمة استقرت في شباك أحد عند الدقيقة 35، قبل أن يسجل هزاع الهزاع الهدف الثالث عند الدقيقة 69.
وسجل ومحمد الكويكبي الهدف الرابع عند الدقيقة 70، قبل أن يضيف نعيم سليتي الهدف الخامس عند الدقيقة 76.
وأحرز الكويكبي الهدف السادس للاتفاق والثاني له من داخل منطقة الجزاء ليضعها في شباك أحد عند الدقيقة 79.
وسجل محمد قاسم العنزي هدف أحد الوحيد في الدقيقة 83، قبل أن يحرز سعيد الربيعي الهدف السابع لصالح الاتفاق عند الدقيقة 88، ليعلن الحكم انتهاء المباراة بفوز الاتفاق على أحد بسبعة أهداف مقابل هدف.